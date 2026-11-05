İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Formula 1" üzrə dünya çempionu olmuş Alan Cons vəfat edib

    Formula 1
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:16
    Formula 1 üzrə dünya çempionu olmuş Alan Cons vəfat edib

    "Formula 1" üzrə dünya çempionu olmuş Alan Cons vəfat edib.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun həyat yoldaşı Amanda məlumat verib.

    O, noyabrın 5-nə keçən gecə, 80 yaşında ölüb. Sabiq pilot xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.

    Xatırladaq ki, Alan Cons 1980-ci ildə "Formula 1" çempionu olub. O, bu titula sahib çıxan sonuncu avstraliyalı idi.

    Alan Cons Formula 1
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