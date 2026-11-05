"Formula 1" üzrə dünya çempionu olmuş Alan Cons vəfat edib
Formula 1
- 05 noyabr, 2026
- 13:16
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"Formula 1" üzrə dünya çempionu olmuş Alan Cons vəfat edib.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun həyat yoldaşı Amanda məlumat verib.
O, noyabrın 5-nə keçən gecə, 80 yaşında ölüb. Sabiq pilot xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.
Xatırladaq ki, Alan Cons 1980-ci ildə "Formula 1" çempionu olub. O, bu titula sahib çıxan sonuncu avstraliyalı idi.
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