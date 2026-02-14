Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Фон дер Ляйен: Полный запрет морских услуг в координации с G7 и США еще больше изолирует РФ

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 19:54
    Фон дер Ляйен: Полный запрет морских услуг в координации с G7 и США еще больше изолирует РФ

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полный запрет на морские услуги, что может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х по итогам встречи с двухпартийной делегацией сенаторов США, в которую вошел Линдси Грэм.

    "Сейчас самое время повысить издержки войны для России до самого высокого уровня, чтобы заставить (руководство страны - ред.) сесть за стол переговоров с искренним намерением", - подчеркнула она.

    Фон дер Ляйен отметила, что санкции работают лучше, когда скоординированы. По ее словам, 20-й пакет антироссийских санкций ЕС еще больше усилит давление с помощью мер в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли, а также путем борьбы с обходом санкций.

    "Мы предлагаем полный запрет на морские услуги, что может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива, особенно если это будет тесно скоординировано с нашими партнерами по G7 и США", - заявила глава ЕК.

    Урсула фон дер Ляйен Мюнхен Еврокомиссия антироссийские санкции запрет на морские услуги
    Ты - Король

    Последние новости

    20:21

    Премьер Дании: Спор с США по Гренландии не улажен

    Другие страны
    20:07

    Делегация Коллегии адвокатов совершила официальный визит в Австрию

    Внешняя политика
    19:54

    Фон дер Ляйен: Полный запрет морских услуг в координации с G7 и США еще больше изолирует РФ

    Другие страны
    19:41
    Фото

    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:37
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:36

    Бразильский спортсмен впервые в истории взял золото зимней Олимпиады

    Другие страны
    19:21

    В Нахчыване из-за отравления угарным газом погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    19:21

    Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

    Внешняя политика
    19:16

    Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора"

    Внешняя политика
    Лента новостей