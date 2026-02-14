Фон дер Ляйен: Полный запрет морских услуг в координации с G7 и США еще больше изолирует РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полный запрет на морские услуги, что может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х по итогам встречи с двухпартийной делегацией сенаторов США, в которую вошел Линдси Грэм.

"Сейчас самое время повысить издержки войны для России до самого высокого уровня, чтобы заставить (руководство страны - ред.) сесть за стол переговоров с искренним намерением", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции работают лучше, когда скоординированы. По ее словам, 20-й пакет антироссийских санкций ЕС еще больше усилит давление с помощью мер в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли, а также путем борьбы с обходом санкций.

"Мы предлагаем полный запрет на морские услуги, что может еще больше изолировать Россию и сократить ее доходы от ископаемого топлива, особенно если это будет тесно скоординировано с нашими партнерами по G7 и США", - заявила глава ЕК.