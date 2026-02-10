Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФ

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 14:42
    СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФ

    Греция и Мальта обеспокоены предложением Евросоюза (ЕС) полностью запретить услуги по перевозке российской нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их словам, страны опасаются, что ограничения могут повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

    "Две страны подняли этот вопрос на вчерашней встрече послов ЕС, где был представлен проект 20-го пакета санкций против России. Греция и Мальта также запросили разъяснения по предложениям о введении санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и об ужесточении контроля за продажей судов",- утверждают источники.

    Перечень попавших под санкции ЕС танкеров будет расширен на 43 судна, до 640 судов. Если все страны ЕС одобрят запрет на предоставление услуг по перевозке российской нефти, то G7 может потребоваться поиск альтернативных танкеров для 30–40% поставок сырья из РФ. Существенной части доходов лишатся в первую очередь греческие перевозчики.

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в ЕС изучают возможность в рамках 20-го пакета санкций против РФ заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом.

    6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное согласие всех 27 государств-членов Евросоюза.

    Греция Мальта Европейский союз санкции российская нефть
