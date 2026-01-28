Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 22:27
    Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

    Франция самым решительным образом осуждает российские удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре Украины.

    Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    "Я только что обменялся мнениями с президентом Зеленским. Вчерашнее нападение на пассажирский поезд в Харьковской области неприемлемо... Перед лицом чрезвычайной ситуации мы мобилизуемся", - говорится в публикации.

    Макрон также сообщил, что по итогам совещания G7+, сопредседателем которого выступила Франция, в Украину будут отправлены генераторы, чтобы помочь населению пережить холодную зиму.

    "Позиция Франции ясна: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защищаться и дать отпор агрессивной войне, которую ведет Россия. Украина также может рассчитывать на Францию в рамках "коалиции желающих". Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы", - подчеркнул французский лидер.

    Он также отметил, что в ходе беседы стороны подвели итоги трехсторонних переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби. "Мы сошлись во мнении, что европейцы должны быть полностью вовлечены в обсуждения, которые их касаются", - подчеркнул Макрон, выразив намерение Парижа и дальше усиливать давление на Россию до тех пор, пока "она будет уклоняться от мира".

    Он добавил, что страны Европы продолжают работу над новыми антироссийскими санкциями, в частности в отношении "теневого флота" РФ.

    Эмманюэль Макрон Франция российско-украинская война Владимир Зеленский

    Последние новости

    23:27

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут присутствовать на следующих переговорах по Украине

    Другие страны
    23:15

    ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5-3,75%

    Другие страны
    23:07

    Объявлены стартовые составы "Ливерпуля" и "Карабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    23:01

    ЕС и Азербайджан обсудили вопросы партнерства и регионального взаимодействия

    Внешняя политика
    22:49

    ФБР проводит обыск в избиркоме округа Фултон по делу о выборах в США 2020 года

    Другие страны
    22:33

    В Турции в ходе операций против незаконного оборота наркотиков задержаны 25 человек

    В регионе
    22:27

    Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

    Другие страны
    22:13

    Польша призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

    Другие страны
    22:00

    Совет нацбезопасности: Турция готова участвовать в процессах нормализации в Газе

    В регионе
    Лента новостей