Макрон осудил нападение ВС РФ на пассажирский поезд в Харькове

Франция самым решительным образом осуждает российские удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре Украины.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я только что обменялся мнениями с президентом Зеленским. Вчерашнее нападение на пассажирский поезд в Харьковской области неприемлемо... Перед лицом чрезвычайной ситуации мы мобилизуемся", - говорится в публикации.

Макрон также сообщил, что по итогам совещания G7+, сопредседателем которого выступила Франция, в Украину будут отправлены генераторы, чтобы помочь населению пережить холодную зиму.

"Позиция Франции ясна: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защищаться и дать отпор агрессивной войне, которую ведет Россия. Украина также может рассчитывать на Францию в рамках "коалиции желающих". Мы продолжаем работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который гарантирует безопасность Украины и Европы", - подчеркнул французский лидер.

Он также отметил, что в ходе беседы стороны подвели итоги трехсторонних переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби. "Мы сошлись во мнении, что европейцы должны быть полностью вовлечены в обсуждения, которые их касаются", - подчеркнул Макрон, выразив намерение Парижа и дальше усиливать давление на Россию до тех пор, пока "она будет уклоняться от мира".

Он добавил, что страны Европы продолжают работу над новыми антироссийскими санкциями, в частности в отношении "теневого флота" РФ.