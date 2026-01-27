Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадали

    • 27 января, 2026
    • 22:50
    При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадали

    Российские беспилотники нанесли удар по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп вблизи села Языково в Харьковской области Украины.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

    "В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на вечер известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, после чего произошел пожар.

