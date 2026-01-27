При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадали

Российские беспилотники нанесли удар по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп вблизи села Языково в Харьковской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на вечер известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, после чего произошел пожар.