При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадали
Другие страны
- 27 января, 2026
- 22:50
Российские беспилотники нанесли удар по пассажирскому поезду Барвенково - Харьков - Чоп вблизи села Языково в Харьковской области Украины.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"В поезде находилось более 155 пассажиров. По состоянию на вечер известно о трех погибших. Также мужчина и женщина обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, зафиксировано два попадания возле поезда, еще одно - в вагон, после чего произошел пожар.
Последние новости
23:07
Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт ТанжераДругие страны
22:58
Фото
В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕСВ регионе
22:50
При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадалиДругие страны
22:44
На Филиппинах произошло сильное землетрясениеПроисшествия
22:35
Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительствуДругие страны
22:24
Сибига рассказал о запланированных к подписанию документах между РФ, США и УкраинойДругие страны
22:10
Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом СирииДругие страны
21:57
Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимумФинансы
21:42
Видео