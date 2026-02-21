Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Украина ввела санкции в отношении 225 капитанов теневого флота и 44 российских компаний

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 15:21
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении новых санкционных пакетов.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

    На сайте президента Украины отмечается, что одно из решений направлено на борьбу с российским теневым флотом: введены санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты. Среди них граждане 11 стран, в частности РФ, Индии и Филиппин.

    "Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал, что эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств. Большая часть этих танкеров - 188 - уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии", - говорится в указе.

    Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан РФ, два гражданина Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

    "Среди них те, кто поставляет, разрабатывает, производит и ремонтирует технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК. Их продукцию используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов", - отмечается в сообщении.

    Ukrayna "kölgə donanması"nın 225 kapitanına və 44 Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Ukraine imposes sanctions on 225 shadow fleet captains, 44 Russian companies
    Лента новостей