Украина ввела санкции в отношении 225 капитанов теневого флота и 44 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении новых санкционных пакетов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На сайте президента Украины отмечается, что одно из решений направлено на борьбу с российским теневым флотом: введены санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты. Среди них граждане 11 стран, в частности РФ, Индии и Филиппин.

"Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал, что эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств. Большая часть этих танкеров - 188 - уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии", - говорится в указе.

Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан РФ, два гражданина Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

"Среди них те, кто поставляет, разрабатывает, производит и ремонтирует технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК. Их продукцию используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов", - отмечается в сообщении.