Ukrayna "kölgə donanması"nın 225 kapitanına və 44 Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 21 fevral, 2026
- 15:28
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yeni sanksiya paketlərinin tətbiqi ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının qərarını qüvvəyə mindirən fərmanlar imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" məlumat yayıb.
Ukrayna Prezidentinin saytında qeyd olunub ki, qərarlardan biri Rusiyanın "kölgə donanması"na qarşı mübarizəyə yönəlib: Rusiya neft məhsullarını ixrac edən gəmilərin 225 kapitanına qarşı sanksiyalar tətbiq edilib. Onların arasında 11 ölkənin, xüsusilə Rusiya, Hindistan və Filippin vətəndaşları var.
Xəbər yenilənir...
