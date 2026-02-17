Домбровскис: Согласованные санкции против РФ работают лучше

Евросоюз стремится согласовать свой 20-й пакет санкций в отношении России из-за агрессии против Украины со странами G7, но готов действовать и самостоятельно.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания ECOFIN в Брюсселе.

"В рамках поддержки Украины мы продолжаем оказывать максимальное давление на военную экономику России", - заявил он.

По его словам, Европейская комиссия представила 20-й пакет антироссийских санкций, в котором предусмотрены новые меры, нацеленные на энергетику, финансовые услуги и торговлю.

"Мы призываем страны ЕС как можно быстрее одобрить этот пакет санкций", - сказал он.

Комментрируя вопрос о планах ЕК скоординировать свои действия с членами G7 в части полного запрета на морские перевозки энергоносителей для РФ, Домбровскис сказал, что "общая схема всех мер", предусмотренных в пакете представлена партнерам по "Большой семерке".

"Очевидно, что лучше всего действовать скоординированно. Это не является абсолютным предварительным условием, но чем выше уровень согласованности, которого мы сможем достичь, в том числе на уровне "Большой семерки", тем лучше", - отметил он. Но если этого достичь не удастся, ЕС не станет отказываться от самостоятельного решения.

Как известно, полный запрет на морские перевозки в 20-м пакете заменит прежнюю меру в виде установки потолка цены на российскую нефть. В ЕС считают, что эта мера, наряду с санкциями в отношении теневого флота, осуществляющего перевозки нефти для РФ, и запрета на оказание им технических услуг в портах, значительно ограничит возможности обходить санкции.