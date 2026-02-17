İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Aİ-nin komissarı: Rusiyaya qarşı razılaşdırılmış sanksiyalar daha yaxşı işləyir

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 18:47
    Aİ-nin komissarı: Rusiyaya qarşı razılaşdırılmış sanksiyalar daha yaxşı işləyir

    Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynaya qarşı təcavüzə görə Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini G7 ölkələri ilə razılaşdırmağa çalışır, lakin müstəqil hərəkət etməyə də hazırdır.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin iqtisadiyyat üzrə komissarı Valdis Dombrovskis Brüsseldə ECOFIN-in iclasının yekunlarına dair bildirib.

    "Ukraynaya dəstək çərçivəsində biz Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatına maksimum təzyiq göstərməyə davam edirik", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası energetika, maliyyə xidmətləri və ticarətə yönəlmiş yeni tədbirlərin nəzərdə tutulduğu 20-ci sanksiyalar paketini təqdim edib.

    "Biz Aİ ölkələrini bu sanksiya paketini mümkün qədər tez təsdiqləməyə çağırırıq", - o bildirib.

    Valdis Dombrovskis Rusiya-Ukrayna müharibəsi 20-ci sanksiya paketi
    Домбровскис: Согласованные санкции против РФ работают лучше

