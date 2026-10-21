Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"

Европейская прокуратура (EPPO) проводит обыски в административных офисах ультраправой фракции "Патриоты за Европу" Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию фракции в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что обыски начались утром в среду.

"Патриоты за Европу" являются третьей по численности фракцией Европарламента, в которую входит французская партия "Национальное объединение".