Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 17:46
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Европейская прокуратура (EPPO) проводит обыски в административных офисах ультраправой фракции "Патриоты за Европу" Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию фракции в социальной сети X.
В сообщении отмечается, что обыски начались утром в среду.
"Патриоты за Европу" являются третьей по численности фракцией Европарламента, в которую входит французская партия "Национальное объединение".
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