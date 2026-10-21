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    Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 17:46
    Европейская прокуратура проводит обыски в офисах Патриотов за Европу

    Европейская прокуратура (EPPO) проводит обыски в административных офисах ультраправой фракции "Патриоты за Европу" Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию фракции в социальной сети X.

    В сообщении отмечается, что обыски начались утром в среду.

    "Патриоты за Европу" являются третьей по численности фракцией Европарламента, в которую входит французская партия "Национальное объединение".

    EPPO Национальное объединение
    "Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılır
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