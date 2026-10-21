В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию

В Баку 22-25 октября пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию.

Как сообщает Report, соревнование будет организовано в Центре скалолазания Climb Baku при организации Федерации альпинизма Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

В чемпионате спортсмены возрастной группы от 16 лет и старше будут соревноваться в дисциплинах трудность и боулдеринг.

Согласно программе соревнований, 22 октября состоится квалификация в дисциплине трудность, а 23 октября - финальный этап. Квалификация в дисциплине боулдеринг пройдет 24 октября, финальные соревнования - 25 октября.

Цель проведения чемпионата - внесение вклада в развитие спортивного скалолазания в Азербайджане, усиление конкуренции среди спортсменов, повышение уровня их профессиональной подготовки и интереса к данному виду спорта.