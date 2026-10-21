Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию

    Индивидуальные
    • 21 октября, 2026
    • 17:44
    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию

    В Баку 22-25 октября пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию.

    Как сообщает Report, соревнование будет организовано в Центре скалолазания Climb Baku при организации Федерации альпинизма Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

    В чемпионате спортсмены возрастной группы от 16 лет и старше будут соревноваться в дисциплинах трудность и боулдеринг.

    Согласно программе соревнований, 22 октября состоится квалификация в дисциплине трудность, а 23 октября - финальный этап. Квалификация в дисциплине боулдеринг пройдет 24 октября, финальные соревнования - 25 октября.

    Цель проведения чемпионата - внесение вклада в развитие спортивного скалолазания в Азербайджане, усиление конкуренции среди спортсменов, повышение уровня их профессиональной подготовки и интереса к данному виду спорта.

    Федерация альпинизма Азербайджана Министерство молодежи и спорта Азербайджана Скалолазание
    Bakıda idman dırmanması üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək
    Baku to host Azerbaijan sport climbing championship on October 22–25
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    18:35
    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку
    Футбол
    18:31
    Фото
    На Военно-медицинском факультете проводится курс "Медицинский английский язык"
    Армия
    18:27
    Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести
    Диаспора
    18:08
    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    18:07
    Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС
    Другие страны
    17:58
    Фото
    Видео
    Акция в Брюсселе: Мы хотим знать правду о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
    Диаспора
    17:55
    В Санкт-Петербурге ребенок получил травму кисти из-за разрыва петарды
    В регионе
    17:46
    Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"
    Другие страны
    17:44
    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию
    Индивидуальные
    Лента новостей