В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию
- 21 октября, 2026
- 17:44
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В Баку 22-25 октября пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию.
Как сообщает Report, соревнование будет организовано в Центре скалолазания Climb Baku при организации Федерации альпинизма Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.
В чемпионате спортсмены возрастной группы от 16 лет и старше будут соревноваться в дисциплинах трудность и боулдеринг.
Согласно программе соревнований, 22 октября состоится квалификация в дисциплине трудность, а 23 октября - финальный этап. Квалификация в дисциплине боулдеринг пройдет 24 октября, финальные соревнования - 25 октября.
Цель проведения чемпионата - внесение вклада в развитие спортивного скалолазания в Азербайджане, усиление конкуренции среди спортсменов, повышение уровня их профессиональной подготовки и интереса к данному виду спорта.