МЭА призвало к экстренному высвобождению нефтяных резервов на встрече G7

    Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало к скоординированному высвобождению стратегических нефтяных резервов в ходе онлайн-встречи с министрами финансов стран G7.

    Как передает Report, об этом сообщила на брифинге министр финансов Японии Сацуки Катаяма.

    "МЭА призвало каждую страну осуществить скоординированный выпуск нефтяных резервов", - сказала Катаяма. "В ответ на текущую ситуацию страны G7 договорились продолжать внимательно следить за развитием событий на энергетическом рынке и принимать необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергии, включая высвобождение нефтяных резервов".

    По словам Катаямы, во встрече министров и МЭА также приняли участие представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Всемирного банка и Международного валютного фонда.

    Катаяма добавила, что в ближайшее время G7 проведёт встречу министров энергетики для обсуждения дальнейших шагов.

    Напомним, что цены на нефть в понедельник достигли уровней, не наблюдавшихся с середины 2022 года, на фоне сокращения поставок рядом крупных производителей и опасений затяжных перебоев в судоходстве из-за расширяющейся американо-израильской войны против Ирана.

    Япония, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 95% в вопросе поставок нефти, располагает одним из крупнейших в мире запасов нефти.

