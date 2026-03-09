Страны G7 отложили высвобождение нефти из стратегических запасов

Страны G7 пока не готовы к высвобождению стратегических запасов нефти.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр журналистам после переговоров со своими коллегами по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы пока не готовы. Мы договорились использовать любые необходимые инструменты, если это потребуется, для стабилизации рынка, включая потенциальное высвобождение необходимых запасов", - сообщил он.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отметил, что помимо проблем с транзитом через Ормузский пролив, также была значительно сокращена добычи нефти. Сейчас страны-члены МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей государственных аварийных запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных запасов, сказал он.

"Аварийные" запасы нефти были созданы МЭА в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к росту цен на нефть и вызвало дефицит топлива. Эти запасы предназначены для того, чтобы позволить крупным странам-потребителям нефти реагировать на "значительные энергетические потрясения". С момента создания МЭА его члены организации пять раз проводили высвобождение запасов нефти, последние два раза - в 2022 году на фоне российско-украинской войны.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель. 3 марта МЭА провело экстренное совещание для рассмотрения вариантов решения "назревающего кризиса поставок нефти". В подготовленном для совещания документе сказано, что МЭА "готово действовать для поддержания стабильности нефтяных рынков".