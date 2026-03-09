G7 ölkələri strateji neft ehtiyatlarını hələ bazara çıxarmayacaq

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 20:41
    G7 ölkələri hələ ki, strateji neft ehtiyatlarının buraxılmasına hazır deyillər.

    "Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Fransanın maliyyə naziri Rolan Leskyur Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı həmkarları ilə danışıqlardan sonra jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Biz hələ hazır deyilik, bazarı sabitləşdirmək üçün, ehtiyac yaranarsa, zəruri ehtiyatların potensial olaraq buraxılması da daxil olmaqla, istənilən zəruri alətlərdən istifadə etməyə razılaşdıq", - o bildirib.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) rəhbəri Fatih Birol qeyd edib ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə tranzit problemləri ilə yanaşı, neft hasilatı da əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb. Hazırda BEA-ya üzv ölkələrin sərəncamında 1,2 milyard bareldən çox strateji qəza neft, həmçinin 600 milyon barel sənaye ehtiyatı var, - o deyib.

    Neftin strateji ehtiyatları 1974-cü ildə neft qiymətlərinin artmasına və yanacaq çatışmazlığına səbəb olan ərəb neft embarqosundan sonra BEA tərəfindən yaradılıb. Bu ehtiyatlar neft istehlak edən iri ölkələrə əhəmiyyətli enerji sarsıntılarına reaksiya verməyə imkan yaratmaq üçün nəzərdə tutulub. BEA yaradıldığı vaxtdan bəri təşkilatın üzvləri beş dəfə neft ehtiyatlarının buraxılmasını həyata keçiriblər, son iki dəfə isə bu, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda baş verib.

    ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Martın 6-da son iki ildə ilk dəfə olaraq "Brent" markalı neftin qiyməti bir barel üçün 89 dolları ötüb. Martın 3-də BEA yetişməkdə olan neft tədarükü böhranının həlli variantlarını nəzərdən keçirmək üçün təcili iclas keçirib. İclas üçün hazırlanan sənəddə deyilir ki, BEA neft bazarlarının sabitliyini qorumaq üçün hərəkətə keçməyə hazırdır.

