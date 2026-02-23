Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителей

В Париже завтра состоится встреча "коалиции желающих", инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Цель – и далее продвигать работу более 30 государств, объединивших военные усилия, чтобы гарантировать мир в Украине после его достижения.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Это крайне важно и для того, чтобы Украина могла вести мирные переговоры с РФ в наилучших условиях", - подчеркнул он.

Барро также отметил, что со стороны ЕС уже принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, который позволит защитить страну от финансовых трудностей в течение ближайших двух лет.

Говоря о поддержке Украине, глава французской дипломатии заявил, что 20-й пакет санкций против России готов к принятию: "Вопрос не в том, будет ли он принят - это произойдет точно, а в том, когда это случится. И с этой точки зрения каждый должен выполнять свои обязательства".

По его словам, благодаря беспрецедентным санкциям, введенным за последние четыре года, Европа "ограничила способность Владимира Путина (президента РФ - ред.) реализовать свои колониальные фантазии в Украине".

Франция, добавил Барро, выступает за полный запрет на предоставление морских услуг судам, перевозящим российские энергоносители. Он подчеркнул, что выявление судов так называемого теневого флота "не ждет 20-го, 21-го, 22-го пакетов", решения по запрету для них принимаются по ходу дела.

"Другая часть стратегии - оперативные меры, в том числе с применением военных средств для пресечения незаконного передвижения таких судов в территориальных водах стран ЕС. Третий шаг - это полный запрет на морские перевозки. И это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами "Большой семерки", - отметил он.

Комментируя ситуацию в России, глава МИД Франции заявил, что итог нападения на Украину стал "горьким и унизительным провалом".

"Успехи на фронте микроскопические по сравнению с огромными человеческими потерями, а экономика вступает в рецессию, казна государства истощена, во многих регионах России введено нормирование продажи топлива, а теперь еще и заблокированы средства связи, приложения и телефоны", - сказал он.