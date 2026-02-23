Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителей

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 16:58
    Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителей

    В Париже завтра состоится встреча "коалиции желающих", инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Цель – и далее продвигать работу более 30 государств, объединивших военные усилия, чтобы гарантировать мир в Украине после его достижения.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Это крайне важно и для того, чтобы Украина могла вести мирные переговоры с РФ в наилучших условиях", - подчеркнул он.

    Барро также отметил, что со стороны ЕС уже принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, который позволит защитить страну от финансовых трудностей в течение ближайших двух лет.

    Говоря о поддержке Украине, глава французской дипломатии заявил, что 20-й пакет санкций против России готов к принятию: "Вопрос не в том, будет ли он принят - это произойдет точно, а в том, когда это случится. И с этой точки зрения каждый должен выполнять свои обязательства".

    По его словам, благодаря беспрецедентным санкциям, введенным за последние четыре года, Европа "ограничила способность Владимира Путина (президента РФ - ред.) реализовать свои колониальные фантазии в Украине".

    Франция, добавил Барро, выступает за полный запрет на предоставление морских услуг судам, перевозящим российские энергоносители. Он подчеркнул, что выявление судов так называемого теневого флота "не ждет 20-го, 21-го, 22-го пакетов", решения по запрету для них принимаются по ходу дела.

    "Другая часть стратегии - оперативные меры, в том числе с применением военных средств для пресечения незаконного передвижения таких судов в территориальных водах стран ЕС. Третий шаг - это полный запрет на морские перевозки. И это тема, которую мы обсуждаем как здесь, в Брюсселе, так и с членами "Большой семерки", - отметил он.

    Комментируя ситуацию в России, глава МИД Франции заявил, что итог нападения на Украину стал "горьким и унизительным провалом".

    "Успехи на фронте микроскопические по сравнению с огромными человеческими потерями, а экономика вступает в рецессию, казна государства истощена, во многих регионах России введено нормирование продажи топлива, а теперь еще и заблокированы средства связи, приложения и телефоны", - сказал он.

    Франция Украина Жан-Ноэль Барро российско-украинская война Макрон теневой флот Владимир Путин
    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir
    Barro: France supports full ban on sea transport of Russian energy

    Последние новости

    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2032 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    17:40

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    17:38

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:29

    Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    17:22

    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    Лента новостей