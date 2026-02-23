İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 17:39
    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir

    Sabah Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə "İstəklilər koalisiyası"nın görüşü keçiriləcək.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bəyan edib.

    J.Barro bildirib ki, Avropa səviyyəsində artıq Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kreditin verilməsi barədə qərar qəbul edilib: "Bu isə ölkəni yaxın iki il ərzində maliyyə çətinliklərindən qorumağa imkan verəcək".

    Fransa XİN başçısı Ukraynaya dəstəkdən danışarkən bildirib ki, Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi qəbul edilməyə hazırdır: "Söhbət onun qəbul edilib-edilməyəcəyindən getmir - bu mütləq baş verəcək, söhbət bunun nə vaxt olacağındandır. Bu baxımdan hər kəs öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir".

    Onun sözlərinə görə, son dörd ildə tətbiq edilən misli görünməmiş sanksiyalar sayəsində Avropa "Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynada öz müstəmləkə xəyallarını həyata keçirmək qabiliyyətini məhdudlaşdırıb".

    J.Barro əlavə edib ki, Fransa Rusiya enerji daşıyıcılarını daşıyan gəmilərə dəniz xidmətlərinin göstərilməsinin tam qadağasını dəstəkləyir.

    "Strategiyaya operativ tədbirlər, o cümlədən belə gəmilərin Aİ ölkələrinin ərazi sularında qanunsuz hərəkətinin qarşısını almaq üçün hərbi vasitələrin tətbiqi daxildir. Digər addım - dəniz daşımalarına tam qadağadır", - o qeyd edib.

    Jan-Noel Barro Paris Fransa Emmanuel Makron Ukrayna
    Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителей
    Barro: France supports full ban on sea transport of Russian energy

    Son xəbərlər

    17:59

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    17:46

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib

    Daxili siyasət
    17:45

    ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    17:43

    AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:42

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstərib

    Digər ölkələr
    17:40

    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    17:40

    Azərbayсan ət idxalını 19 %-ə yaxın azaldıb

    ASK
    17:39

    Fransa Rusiyanın enerji daşıyıcılarının dəniz yolu ilə daşınmasının tam qadağasını istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti