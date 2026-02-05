Казахстан способен поставлять 20 из 60 критических минералов из перечня Геологической службы США

Казахстан способен обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS).

Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, выступая на первой министерской конференции по критическим минералам, прошедшей по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио в Вашингтоне.

Кошербаев проинформировал партнеров о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и подтвердил готовность страны внести практический вклад в формирование надежных и устойчивых глобальных цепочек поставок. По его словам, республика располагает значительными запасами минерального сырья, развитой перерабатывающей промышленностью, современной инфраструктурой, а также стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.

Особое внимание было уделено реализации меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и США в сфере критических минералов, подписанного по итогам визита президента Казахстана в Вашингтон в ноябре 2025 года. Документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на американский рынок.

В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитических ведомств и профильных структур стран G7 и государств-участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний.