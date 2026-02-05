Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Казахстан способен поставлять 20 из 60 критических минералов из перечня Геологической службы США

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 17:55
    Казахстан способен поставлять 20 из 60 критических минералов из перечня Геологической службы США

    Казахстан способен обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США (USGS).

    Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, выступая на первой министерской конференции по критическим минералам, прошедшей по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио в Вашингтоне.

    Кошербаев проинформировал партнеров о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и подтвердил готовность страны внести практический вклад в формирование надежных и устойчивых глобальных цепочек поставок. По его словам, республика располагает значительными запасами минерального сырья, развитой перерабатывающей промышленностью, современной инфраструктурой, а также стабильной политической системой и предсказуемой регуляторной средой.

    Особое внимание было уделено реализации меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и США в сфере критических минералов, подписанного по итогам визита президента Казахстана в Вашингтон в ноябре 2025 года. Документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и предусматривает развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и расширение доступа казахстанской продукции на американский рынок.

    В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитических ведомств и профильных структур стран G7 и государств-участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний.

    Казахстан США Ермек Кошербаев критические минералы
    Ты - Король

    Последние новости

    19:13

    Бакинский суд избрал меру пресечения подростку, обвиняемой в убийстве отца

    Происшествия
    19:12

    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Внешняя политика
    19:05

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

    Другие страны
    18:59

    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

    Другие страны
    18:53

    СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

    Другие страны
    18:45

    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах

    В регионе
    18:36

    Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

    Другие страны
    18:32

    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 год

    Формула 1
    18:21

    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Другие страны
    Лента новостей