Rubio G7-nin XİN başçılarının görüşündə iştirak üçün Parisə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2026
- 00:30
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ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "Böyük Yeddiliy"in (G7) XİN başçılarının görüşünə qatılmaq üçün Fransaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, ABŞ diplomatiyasının rəhbəri Fransada 8-10 noyabrda səfərdə olacaq.
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