İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rubio G7-nin XİN başçılarının görüşündə iştirak üçün Parisə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 00:30
    Rubio G7-nin XİN başçılarının görüşündə iştirak üçün Parisə səfər edəcək

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio "Böyük Yeddiliy"in (G7) XİN başçılarının görüşünə qatılmaq üçün Fransaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, ABŞ diplomatiyasının rəhbəri Fransada 8-10 noyabrda səfərdə olacaq.

    Marko Rubio Böyük Yeddilik (G7) Paris
    Рубио посетит Париж для участия во встрече глав МИД G7
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