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    В Ормузском проливе погибли не менее 25 моряков с начала конфликта США и Ирана

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 02:23
    В Ормузском проливе погибли не менее 25 моряков с начала конфликта США и Ирана

    По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе с начала конфликта между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщила Международная морская организация (ИМО) ООН.

    По данным организации, последней жертвой конфликта, продолжающегося с 28 февраля, стал моряк с танкера Velos Sapphire, подвергшегося атаке в Ормузском проливе 5 ноября.

    С конца февраля в регионе зафиксировано 130 нападений на коммерческие суда. При этом тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

    "Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов", - заявил генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес.

    По итогам пятидневного заседания Совета ИМО, завершившегося 6 ноября, его участники призвали государства-члены воздерживаться от незаконных действий, способных поставить под угрозу безопасность моряков и международного судоходства.

    Домингес также обязался разработать дополнительные конкретные меры по предотвращению новых человеческих жертв и смягчению гуманитарных последствий кризиса.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ-İran münaqişəsinin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında azı 25 dənizçi həlak olub
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