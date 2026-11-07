В Ормузском проливе погибли не менее 25 моряков с начала конфликта США и Ирана

По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе с начала конфликта между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщила Международная морская организация (ИМО) ООН.

По данным организации, последней жертвой конфликта, продолжающегося с 28 февраля, стал моряк с танкера Velos Sapphire, подвергшегося атаке в Ормузском проливе 5 ноября.

С конца февраля в регионе зафиксировано 130 нападений на коммерческие суда. При этом тысячи моряков остаются заблокированными в Персидском заливе.

"Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов", - заявил генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес.

По итогам пятидневного заседания Совета ИМО, завершившегося 6 ноября, его участники призвали государства-члены воздерживаться от незаконных действий, способных поставить под угрозу безопасность моряков и международного судоходства.

Домингес также обязался разработать дополнительные конкретные меры по предотвращению новых человеческих жертв и смягчению гуманитарных последствий кризиса.