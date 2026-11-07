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    ABŞ-İran münaqişəsinin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında azı 25 dənizçi həlak olub

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 02:46
    ABŞ-İran münaqişəsinin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında azı 25 dənizçi həlak olub

    ABŞ və İran arasında münaqişənin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında azı 25 dənizçi həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (BDT) xəbər verib.

    Təşkilatın məlumatına görə, 28 fevraldan bəri davam edən münaqişənin son qurbanı 5 noyabrda Hörmüz boğazında hücuma məruz qalan "Velos Sapphire" tankerinin dənizçisi olub.

    Fevralın sonundan bölgədə ticarət gəmilərinə 130 hücum qeydə alınıb. Bu arada, minlərlə dənizçi Fars körfəzində ilişib qalıb.

    "Davam edən geosiyasi münaqişələr nəticəsində dənizçilər ölməyə və ağır yaralanmağa, tərk edilməyə, geri qaytarılmamağa və su, qida və tibbi yardım da daxil olmaqla zəruri təchizatın çatışmazlığı ilə üzləşməyə davam edirlər", - BDT-nin baş katibi Arsenio Dominqes bildirib.

    Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Şurasının 6 noyabrda başa çatan beş günlük iclasından sonra iştirakçılar üzv dövlətləri dənizçilərin və beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təhlükə altına qoya biləcək qanunsuz hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıblar.

    Dominqes həmçinin daha çox insan itkisinin qarşısını almaq və böhranın humanitar nəticələrini azaltmaq üçün əlavə konkret tədbirlər hazırlamağı öhdəsinə götürüb.

    ABŞ-İran gərginliyi Hörmüz boğazında gərginlik Gəmiyə zərbə
    В Ормузском проливе погибли не менее 25 моряков с начала конфликта США и Ирана
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