США ввели санкции против восьми канадских организаций из-за Ирана
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 00:58
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Соединенные Штаты включили восемь зарегистрированных в Канаде организаций в санкционный список, связанный с Ираном.
Как передает Report, соответствующая информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Согласно опубликованным данным, ограничения затронули финансовые организации, предоставляющие услуги по обмену валют, денежным переводам и операциям с криптовалютами.
Все восемь юридических лиц, включенных в санкционный список, зарегистрированы в Канаде.
Введение санкций предусматривает блокировку активов указанных организаций, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским гражданам и компаниям на проведение операций с ними.
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