На иранском острове Кешм и вблизи Ормузского пролива прогремели взрывы

На иранском острове Кешм и вблизи города Бендер-Хамир, расположенного недалеко от Ормузского пролива, были слышны взрывы.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом стало известно из сообщений источников.

Причина взрывов не уточняется. Предполагается, что они могли быть связаны с предупредительным огнем Вооруженных сил Ирана по судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив по альтернативному южному маршруту.

Также сообщается, что жители острова Кешм слышали звук боевого самолета, после чего на остров упали два объекта, похожих на ракеты.

Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.