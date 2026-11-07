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    На иранском острове Кешм и вблизи Ормузского пролива прогремели взрывы

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 03:08
    На иранском острове Кешм и вблизи Ормузского пролива прогремели взрывы

    На иранском острове Кешм и вблизи города Бендер-Хамир, расположенного недалеко от Ормузского пролива, были слышны взрывы.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом стало известно из сообщений источников.

    Причина взрывов не уточняется. Предполагается, что они могли быть связаны с предупредительным огнем Вооруженных сил Ирана по судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив по альтернативному южному маршруту.

    Также сообщается, что жители острова Кешм слышали звук боевого самолета, после чего на остров упали два объекта, похожих на ракеты.

    Официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    İranın Qeşm adası yaxınlığında partlayış səsləri eşidilib
    44 filmi
    44 filmi

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