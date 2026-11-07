В Турции в ходе масштабной операции арестованы 90 человек

В 34 провинциях Турции проведена масштабная операция против незаконных азартных игр, отмывания денег и организованных преступных группировок.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, операция была организована по итогам семимесячного расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Невшехира совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью местного управления полиции.

В ходе операции были изъяты шесть незарегистрированных пистолетов, два незарегистрированных ружья, один меч, большое количество патронов, а также 20 млрд турецких лир (около 678 млн манатов).

По итогам судебного рассмотрения суд постановил арестовать 90 из 119 подозреваемых.

"Они направлены в исправительные учреждения. В отношении остальных 29 человек проведены соответствующие судебные процедуры", - говорится в сообщении.