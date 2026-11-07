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    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyat zamanı 90 nəfər həbs olunub

    Region
    • 07 noyabr, 2026
    • 01:49
    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyat zamanı 90 nəfər həbs olunub

    Türkiyənin 34 vilayətində qanunsuz mərc oyunları, çirkli pulların yuyulması və cinayətkar qruplaşmalar əleyhinə əməliyyat keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat Nevşehir Baş Prokurorluğu və Nevşehir Polis İdarəsinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Şöbəsinin 7 aylıq araşdırması çərçivəsində təşkil olunub.

    Əməliyyat zamanı 6 qeydiyyatsız tapança, 2 qeydiyyatsız tüfəng, 1 qılınc, çoxsaylı patron, 20 milyard Türkiyə lirəsi (təxminən 678 milyon manat) müsadirə olunaraq götürülüb.

    Məhkəmə araşdırmaları zamanı 119 şübhəlidən 90-ı barəsində həbs qərarı verilib: "Onlar cəzaçəkmə müəssisəsinə göndəriliblər. Qalan 29 nəfərlə bağlı müvafiq məhkəmə prosedurları həyata keçirilib".

    Qanunsuz mərc oyunları Həbs qətimkan tədbiri Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции в ходе масштабной операции арестованы 90 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

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