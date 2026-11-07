Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров США с Ираном
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 01:11
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Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
"Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и продолжаем говорить с Ираном", - сказал американский лидер.
Трамп повторил, что Вашингтон поддерживает контакты с Тегераном, однако не раскрыл содержание переговоров.
Кроме того, президент США утверждает, что благодаря действиям Вашингтона Ормузский пролив открыт для судоходства.
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