Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров США с Ираном

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и продолжаем говорить с Ираном", - сказал американский лидер.

Трамп повторил, что Вашингтон поддерживает контакты с Тегераном, однако не раскрыл содержание переговоров.

Кроме того, президент США утверждает, что благодаря действиям Вашингтона Ормузский пролив открыт для судоходства.