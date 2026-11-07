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    Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров США с Ираном

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 01:11
    Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров США с Ираном

    Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

    "Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и продолжаем говорить с Ираном", - сказал американский лидер.

    Трамп повторил, что Вашингтон поддерживает контакты с Тегераном, однако не раскрыл содержание переговоров.

    Кроме того, президент США утверждает, что благодаря действиям Вашингтона Ормузский пролив открыт для судоходства.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp ABŞ-İran danışıqlarının davam etdiyini bildirib
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