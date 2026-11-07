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    Tramp ABŞ-İran danışıqlarının davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 02:14
    Tramp ABŞ-İran danışıqlarının davam etdiyini bildirib

    ABŞ İranla danışıqları davam etdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.

    "İranla işlərimiz çox yaxşı gedir. İranla danışmışıq və danışmağa davam edirik", - ABŞ lideri bildirib.

    Tramp Vaşinqtonun Tehranla əlaqə saxladığını bir daha təkrarlayıb, lakin danışıqların məzmununu açıqlamayıb.

    Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti Vaşinqtonun hərəkətləri sayəsində Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıq olduğunu iddia edib.

    Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazı
    Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров США с Ираном
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