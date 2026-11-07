Tramp ABŞ-İran danışıqlarının davam etdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2026
- 02:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ İranla danışıqları davam etdirir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.
"İranla işlərimiz çox yaxşı gedir. İranla danışmışıq və danışmağa davam edirik", - ABŞ lideri bildirib.
Tramp Vaşinqtonun Tehranla əlaqə saxladığını bir daha təkrarlayıb, lakin danışıqların məzmununu açıqlamayıb.
Bundan əlavə, ABŞ Prezidenti Vaşinqtonun hərəkətləri sayəsində Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıq olduğunu iddia edib.
Son xəbərlər
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr
03:47
Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olubDigər ölkələr