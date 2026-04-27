Президент Азербайджана: Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие коридора "Восток-Запад"
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 19:39
Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора "Восток-Запад", который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.
"Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север", - добавил глава государства.
