Президент Азербайджана: Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие коридора "Восток-Запад"

Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора "Восток-Запад", который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

"Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север", - добавил глава государства.