    Azərbaycan Prezidenti: Bu gün biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə geniş sərmayə yatırırıq

    Xarici siyasət
    • 27 aprel, 2026
    • 19:29
    Bu gün biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə geniş sərmayə yatırırıq və bu gün ənənəvi təchizat zəncirinin kəsilməsinə, logistika və tranzitlə bağlı problemlərə görə bu dəhlizə heç vaxt olmadığı kimi ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Çexiya biznes-forumunda çıxışı zamanı söyləyib.

    "Beləliklə, Azərbaycan Şərqdən Qərbə və əks istiqamətdə, hətta Şimaldan Cənuba və Cənubdan Şimala təhlükəsiz və etibarlı tranziti təmin edir", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

    İlham Əliyev Çexiya Biznes forum
    Президент Азербайджана: Сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие коридора "Восток-Запад"
    Azerbaijani President: Today we are heavily investing in East-West transport corridor

