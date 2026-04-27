Ильхам Алиев: Финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна
Внутренняя политика
- 27 апреля, 2026
- 19:37
Финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна. Уже на протяжении многих лет, а именно девяти лет, наша валюта остается стабильной.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.
Подчеркнув, что, фактически, курс национальной валюты не меняется и с 2017 года один доллар равен 1,7 маната, глава государства сказал: "Я считаю, что это важный показатель для любого потенциального инвестора, как местного, так и иностранного".
