Президент: В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом
- 27 апреля, 2026
- 19:38
В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.
Заявив, что наша цель – к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии и это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты, глава государства подчеркнул, что потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ.
