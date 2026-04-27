Prezident: Biz Azərbaycanda böyük potensialı olan bərpaolunan enerji sahəsini fəal şəkildə inkişaf etdiririk
Xarici siyasət
- 27 aprel, 2026
- 19:26
Biz Azərbaycanda böyük potensialı olan bərpaolunan enerji sahəsini fəal şəkildə inkişaf etdiririk.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Çexiya biznes-forumunda çıxışı zamanı deyib.
Planımızın 2032-ci ilə qədər Günəş, külək və hidroelektrik enerjidən 8 qiqavat əldə etmək olduğunu söyləyən və bunun təkcə planlara yox, artıq imzalanmış müqavilələrə əsaslandığını diqqətə çatdıran döclətimizin başçısı vurğulayıb ki, bunun üçün çoxlu sahə işləri aparılmalıdır.
