    Командующий Сухопутными войсками Турции находится с визитом в Азербайджане

    Армия
    • 27 апреля, 2026
    • 19:56
    Командующий Сухопутными войсками Турции находится с визитом в Азербайджане

    Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Токелем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венок и цветы, почтена их светлая память.

    Затем гости посетили Парк Победы, возложив венок к монументу в честь Победы.

    На встрече, состоявшейся в Генштабе, генерал-полковник К.Велиев отметил постоянное развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения двусторонних связей.

    Говоря о совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı-2026", проводимых в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, начальник Генштаба подчеркнул, что подобные учения имеют важное значение для развития двустороннего сотрудничества и вносят вклад в безопасность региона.

    Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал армии М.Токель отметил важность продолжения взаимных визитов с точки зрения расширения военного сотрудничества, олицетворяющего собой стратегическое союзничество.

    На встрече было подчеркнуто, что совместные и многонациональные учения, проводимые с применением современных технологических новшеств, представляют важное значение с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих и совершенствования их практических навыков.

    Стороны обсудили различные сферы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам совместной деятельности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Метин Токель Керим Велиев Министерство обороны Азербайджана Генштаб Азербайджана
    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədir
    Turkish Land Forces Commander is on official visit to Azerbaijan

