    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026"

    Армия
    • 27 апреля, 2026
    • 20:16
    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения TurAz Qartalı - 2026

    В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сначала в зале для брифингов была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

    Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.

    Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.

    Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.

    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения TurAz Qartalı - 2026
    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения TurAz Qartalı - 2026
    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения TurAz Qartalı - 2026
    В Азербайджане стартовали летно-тактические учения TurAz Qartalı - 2026

    Azərbaycanda "TurAz Qartalı - 2026" birgə taktiki-uçuş təlimi başlayıb

