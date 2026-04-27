В Азербайджане стартовали летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026"

В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала в зале для брифингов была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.

Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.

Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.