В Азербайджане стартовали летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026"
- 27 апреля, 2026
- 20:16
В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı - 2026".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сначала в зале для брифингов была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям.
Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.
Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.