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    Ильхам Алиев направил обращение участникам третьей встречи руководителей антикоррупционных органов стран ОИС

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:33
    Ильхам Алиев направил обращение участникам третьей встречи руководителей антикоррупционных органов стран ОИС

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам третьей встречи высшего уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как передает Report, текст обращения зачитал Генеральный прокурор Кямран Алиев.

    В обращении говорится:

    "Уважаемые участники заседания!

    Приветствую вас на третьем заседании высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

    Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества, укреплению солидарности и взаимной поддержки в рамках ОИС и постоянно прилагает усилия в этом направлении.

    Коррупция - это преступление, подрывающее общественное доверие к государственным институтам, наносящее вред социальной справедливости, здоровой конкуренции и экономическому развитию. В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества.

    В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией. Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация и обеспечение доступности государственных услуг, усиление общественного контроля.

    За почти 30-летний период оккупации наших земель незаконная эксплуатация с участием иностранных субъектов наших природных ресурсов, в том числе месторождений полезных ископаемых, нанесла серьезный ущерб экологии региона. Значительная часть доходов, полученных в результате этих преступлений, была легализована через международные финансовые каналы.

    Цифровое развитие, особенно стремительное распространение искусственного интеллекта, наряду с расширением возможностей борьбы с коррупцией, создает условия для появления новых форм коррупции, злоупотребления цифровыми финансовыми инструментами. Эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений.

    Уверен, что предстоящие в Баку дискуссии и выдвинутые предложения послужат дальнейшему развитию сотрудничества между государствами-членами ОИС в борьбе с коррупцией, укреплению доверия и устойчивому развитию наших стран.

    Желаю успехов в работе заседания".

    Ильхам Алиев Кямран Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
    İlham Əliyev İƏT ölkələri korrupsiya orqanları rəhbərlərinin iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of Third Ministerial Meeting of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities of OIC Member States
    44 filmi
    44 filmi

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