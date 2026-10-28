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    МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:29
    МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чехию с Национальным днем.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Чешской Республики с Национальным днем!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Национальный день Азербайджано-чешские отношения
    Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Czech Republic on its National Day
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