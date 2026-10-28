МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем
Внешняя политика
- 28 октября, 2026
- 10:29
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чехию с Национальным днем.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Чешской Республики с Национальным днем!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Czech Republic on the occasion of Czechia’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇨🇿 @CzechMFA https://t.co/FnrJRZhEMf— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 28, 2026
Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Czech Republic on its National Day
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