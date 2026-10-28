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    Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 10:14
    Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Çexiya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Çexiya xalqını və Hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik!

    Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda bildirilib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Gün Azərbaycan-Çexiya əməkdaşlığı
    МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Czech Republic on its National Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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