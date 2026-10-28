Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 10:14
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü münasibətilə Çexiyanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Çexiya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Çexiya xalqını və Hökumətini səmimi qəlbdən təbrik edirik!
Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda bildirilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Czech Republic on the occasion of Czechia’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇨🇿 @CzechMFA https://t.co/FnrJRZhEMf— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 28, 2026
МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем
Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Czech Republic on its National Day
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