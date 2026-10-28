Число гостей в отелях Азербайджана сократилось почти на 7%

В январе-сентябре этого года число ночей, проведенных гостями в отелях и объектах гостиничного типа Азербайджана, составило 3 млн 239,3 тыс., что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, 55,9% общего числа ночей пришлось на Баку, 5,2% - на Гусар, 5,1% - на Нафталан, 4,7% - на Хачмаз, 3,9% - на Габалу, 3,4% - на Губу, 3% - на Лянкяран, 1,6% - на Шушу.

За 9 месяцев число ночей, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, сократилось на 4,7% - до 1 млн 845,6 тыс., что составило 57% от общего объема. Наибольшая доля пришлась на граждан Турции (12,1%), России (11,3%), Израиля (9,2%), Саудовской Аравии (6%), Индии (5,8%) и Китая (5,4%). Граждане Азербайджана провели в отелях 1 млн 393,7 тыс. ночевок - 43% от общего показателя.

Доходы гостиниц и объектов гостиничного типа выросли на 0,6% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года - до 497,3 млн манатов. Из них 63,7% пришлось на услуги по предоставлению номеров, 25,9% - на общественное питание, 2,6% - на лечебно-оздоровительные услуги, 7,8% - на прочие услуги.

Средний уровень загрузки отелей (использования единовременной вместимости) по стране составил 23% против 25% годом ранее.