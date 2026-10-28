Токаев: Мир вступил в эпоху потрясений и кризиса доверия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о глубоком кризисе взаимного доверия между крупнейшими мировыми державами.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом он заявил в ежегодном послании народу Казахстана.

По его словам, в мире усиливаются взаимные обвинения и скрытое противостояние между государствами, снижается значимость международного права, а авторитет ООН переживает кризис.

"Не будет преувеличением сказать, что все человечество живет в эпоху потрясений и нестабильности. Подобной сложной и непредсказуемой ситуации не было даже во времена холодной войны", - заявил Токаев.

Президент также отметил, что вопросы защиты независимости и суверенитета Казахстана еще не решены в полной мере, подчеркнув, что для выполнения стоящих перед страной задач необходимо единство общества, без которого невозможны реформы и прогресс.