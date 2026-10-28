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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фирудин Гурбанов: Необразованных людей легче направить по пагубному пути

    Наука и образование
    • 28 октября, 2026
    • 10:37
    Фирудин Гурбанов: Необразованных людей легче направить по пагубному пути

    Людей без образования или с низким его уровнем легче направить по ложному и пагубному пути.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на сессии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    Он отметил, что достижение диалога возможно именно через образование: "Образованные люди с большей вероятностью достигнут консенсуса и найдут точки соприкосновения".

    Замминистра также подчеркнул необходимость создания условий для общения и диалога: "Если мы хотим достичь подлинного мира во всем мире, необходимо начинать с детей. Образование имеет чрезвычайно важное значение. Глядя на конфликты и войны, происходящие в современном мире, мы отчетливее осознаем его важность".

    Гурбанов также отметил, что молодым людям, получающим сегодня образование исключительно на основе заучивания и повторения, будет сложно соответствовать требованиям современной эпохи:

    "Заучив наизусть определенные тесты, можно поступить в вуз, получить степень бакалавра и магистра, а также диплом. Однако главный вопрос заключается в том, в какой степени эти люди приобретают навыки адаптации к меняющимся условиям, общения, критического и творческого мышления".

    Замминистра подчеркнул, что стремительное развитие технологий ставит перед системой образования новые задачи:

    "Молодежь должна уметь пользоваться современными технологиями, адаптироваться к изменениям и эффективно общаться. Необходимо формировать критическое и творческое мышление. В частности, творческое мышление считается одним из важнейших навыков в современную эпоху".

    Фирудин Гурбанов Наука и образование Министерство науки и образования Азербайджана VII Всемирный форум межкультурного диалога
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