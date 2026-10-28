Бахар Мурадова: Проект "Поддержка образования девочек" охватил 730 учениц в Азербайджане

В Азербайджане за пять лет в рамках проекта "Поддержка образования девочек" помощь была оказана 730 девочкам в рамках различных программных направлений.

Как передает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, в рамках стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби поддержку в получении образования получили 317 студенток. Кроме того, создана сеть выпускниц, представляющих более 30 университетов.

Мурадова отметила, что проект, запущенный в 2021 году, направлен на расширение образовательных возможностей для девочек и является одним из важных инструментов содействия устойчивому развитию.

"Мы рассматриваем расширение образовательных возможностей для девочек как одно из ключевых условий устойчивого развития", - подчеркнула она.

По ее словам, сегодня особенно важно обеспечивать девочкам доступ к качественному образованию, развивать их интерес к науке, технологиям и цифровым направлениям, а также готовить их к участию в принятии решений.

Она добавила, что для достижения этих целей необходимо сотрудничество семей, образовательных учреждений, государственных органов, частного сектора и гражданского общества.

Также председатель комитета подчеркнула важность расширения экономических возможностей женщин, их участия на рынке труда, профессиональной подготовки и доступа к предпринимательству.

Говоря о международном сотрудничестве, Мурадова отметила значение Бакинского процесса, реализуемого по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и направленного на продвижение межкультурного диалога в глобальном масштабе.