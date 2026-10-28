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    Бахар Мурадова: Проект "Поддержка образования девочек" охватил 730 учениц в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 10:35
    Бахар Мурадова: Проект Поддержка образования девочек охватил 730 учениц в Азербайджане

    В Азербайджане за пять лет в рамках проекта "Поддержка образования девочек" помощь была оказана 730 девочкам в рамках различных программных направлений.

    Как передает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, в рамках стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби поддержку в получении образования получили 317 студенток. Кроме того, создана сеть выпускниц, представляющих более 30 университетов.

    Мурадова отметила, что проект, запущенный в 2021 году, направлен на расширение образовательных возможностей для девочек и является одним из важных инструментов содействия устойчивому развитию.

    "Мы рассматриваем расширение образовательных возможностей для девочек как одно из ключевых условий устойчивого развития", - подчеркнула она.

    По ее словам, сегодня особенно важно обеспечивать девочкам доступ к качественному образованию, развивать их интерес к науке, технологиям и цифровым направлениям, а также готовить их к участию в принятии решений.

    Она добавила, что для достижения этих целей необходимо сотрудничество семей, образовательных учреждений, государственных органов, частного сектора и гражданского общества.

    Также председатель комитета подчеркнула важность расширения экономических возможностей женщин, их участия на рынке труда, профессиональной подготовки и доступа к предпринимательству.

    Говоря о международном сотрудничестве, Мурадова отметила значение Бакинского процесса, реализуемого по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и направленного на продвижение межкультурного диалога в глобальном масштабе.

    Бахар Мурадова VII Всемирный форум межкультурного диалога Наука и образование Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей
    Bahar Muradova: "Qızların təhsilinə dəstək" layihəsi 730 şagirdi əhatə edib
    More than 700 girls receive assistance under education project in Azerbaijan over five years, official says
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