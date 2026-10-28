В Хачмазе пешеход погиб в результате ДТП
Происшествия
- 28 октября, 2026
- 10:30
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В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, автомобиль Chevrolet Cruze под управлением Насирова Рагима Расим оглу сбил пешехода Бахышова Магеррама Ширнали оглу.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
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