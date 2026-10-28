Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 28 oktyabr, 2026
- 10:14
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Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Nəsirov Rahim Rasim oğlunun idarə etdiyi "Chevrolet Cruze" markalı avtomobillə piyada Baxışov Məhərrəm Şirnəli oğlunu vurub.
Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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