    В Самарской области РФ три человека погибли при падении деревьев

    В регионе
    • 27 апреля, 2026
    • 19:51
    В Самарской области РФ три человека погибли при падении деревьев

    При падении деревьев из-за сильного ветра в Самарской области РФ погибли три человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

    "К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким", - сказал он.

    По данным телеграм-канала 112, всего от рухнувших деревьев в регионе пострадали шесть человек.

    До этого в МЧС РФ сообщили, что некоторые регионы страны, в том числе Самарская область, столкнулись с непростыми погодными условиями, включая мокрый снег, грозу, град, ветер с порывами до 27 м/с. Это привело к частичным отключениям электроснабжения. По данным ведомства, на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей.

    Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток.

