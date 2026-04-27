В Самарской области РФ три человека погибли при падении деревьев

При падении деревьев из-за сильного ветра в Самарской области РФ погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

"К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия. Глубочайшие соболезнования семьям и близким", - сказал он.

По данным телеграм-канала 112, всего от рухнувших деревьев в регионе пострадали шесть человек.

До этого в МЧС РФ сообщили, что некоторые регионы страны, в том числе Самарская область, столкнулись с непростыми погодными условиями, включая мокрый снег, грозу, град, ветер с порывами до 27 м/с. Это привело к частичным отключениям электроснабжения. По данным ведомства, на территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток.