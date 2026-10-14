Фицо: Словакия не присоединится к новому еврокредиту для Украины
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 22:37
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Словакия не присоединится к новому европейскому кредиту для Украины.
Как передает Report со ссылкой на местный телеканал ta3, об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам.
По словам премьера, если решение о предоставлении кредита будет принято, Словакия сохранит ту же позицию, что и при первом займе. Заявление прозвучало перед его отъездом на саммит Европейского совета в Брюсселе.
Глава правительства также сообщил, что правительства Словакии и Украины проведут совместные переговоры во Львове 5 ноября.
Slovakiya Ukrayna üçün yeni Avropa kreditinə qoşulmayacaq
Slovakia will not join new European loan for Ukraine
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