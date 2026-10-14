Фицо: Словакия не присоединится к новому еврокредиту для Украины

Словакия не присоединится к новому европейскому кредиту для Украины.

Как передает Report со ссылкой на местный телеканал ta3, об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам.

По словам премьера, если решение о предоставлении кредита будет принято, Словакия сохранит ту же позицию, что и при первом займе. Заявление прозвучало перед его отъездом на саммит Европейского совета в Брюсселе.

Глава правительства также сообщил, что правительства Словакии и Украины проведут совместные переговоры во Львове 5 ноября.