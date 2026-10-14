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    Фицо: Словакия не присоединится к новому еврокредиту для Украины

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 22:37
    Фицо: Словакия не присоединится к новому еврокредиту для Украины

    Словакия не присоединится к новому европейскому кредиту для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на местный телеканал ta3, об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам.

    По словам премьера, если решение о предоставлении кредита будет принято, Словакия сохранит ту же позицию, что и при первом займе. Заявление прозвучало перед его отъездом на саммит Европейского совета в Брюсселе.

    Глава правительства также сообщил, что правительства Словакии и Украины проведут совместные переговоры во Львове 5 ноября.

    Роберт Фицо Кредитование Словакия
    Slovakiya Ukrayna üçün yeni Avropa kreditinə qoşulmayacaq
    Slovakia will not join new European loan for Ukraine
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    44 - Tezliklə

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