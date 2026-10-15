NYT: США направили военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 00:16
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США направляют около 600 военнослужащих 10-й горнострелковой дивизии (базируется в Форт-Драм, штат Нью-Йорк) в Латинскую Америку в рамках расширения операций против наркокартелей.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.
Согласно информации, батальон численностью около 600 человек уже начал развертывание в Панаме. Кроме того, американские военные, как ожидается, пройдут подготовку в Колумбии и Гондурасе. Не исключается и их участие в поддержке специальных операций, направленных против наркоторговцев.
Параллельно Пентагон перебросил беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию и Эквадор. Американские военные также рассматривают возможность расширения ударов с кораблей по наземным целям.
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