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    NYT: США направили военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 00:16
    NYT: США направили военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке

    США направляют около 600 военнослужащих 10-й горнострелковой дивизии (базируется в Форт-Драм, штат Нью-Йорк) в Латинскую Америку в рамках расширения операций против наркокартелей.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times.

    Согласно информации, батальон численностью около 600 человек уже начал развертывание в Панаме. Кроме того, американские военные, как ожидается, пройдут подготовку в Колумбии и Гондурасе. Не исключается и их участие в поддержке специальных операций, направленных против наркоторговцев.

    Параллельно Пентагон перебросил беспилотники MQ-9 Reaper в Колумбию и Эквадор. Американские военные также рассматривают возможность расширения ударов с кораблей по наземным целям.

    Отправка военных Наркоторговля Соединенные Штаты Америки (США) Латинская Америка
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
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    44 - Tezliklə

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