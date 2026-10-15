İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir

    ABŞ narkokartellərə qarşı əməliyyatları genişləndirmək çərçivəsində 10-cu Dağ Atıcı Diviziyasının (Nyu-York ştatının Fort-Dram bazasında yerləşir) təxminən 600 hərbçisini Latın Amerikasına göndərir.

    "Report"un "The New York Times" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, təxminən 600 nəfərdən ibarət batalyon artıq Panamada yerləşdirilməyə başlayıb. Bundan əlavə, amerikalı hərbçilərin Kolumbiya və Hondurasda təlim keçəcəyi gözlənilir.

    Onların narkotik alverçilərinə qarşı yönəlmiş xüsusi əməliyyatlara dəstək verməsi də istisna edilmir.

    Paralel olaraq, Pentaqon MQ-9 Reaper pilotsuz uçuş aparatlarını Kolumbiya və Ekvadora göndərib. ABŞ hərbçiləri, həmçinin gəmilərdən qurudakı hədəflərə zərbələrin genişləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçirirlər.

    ABŞ hərbçiləri Latın Amerikası
    NYT: США направили военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    01:17
    Foto
    Tibb müəssisələrində hicab məhdudiyyəti ilə bağlı yayılan sənəd saxtadır - birgə açıqlama
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti