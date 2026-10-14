Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 22:49
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА

    От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 октября был дан ужин в честь участников 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева.

    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА
    Ильхам Алиев
    Фото
    Prezident İlham Əliyevin adından AQEM-in 7-ci Zirvə Görüşünün iştirakçılarının şərəfinə şam yeməyi verilib
    Фото
    Dinner hosted on behalf of President Ilham Aliyev in honor of participants of 7th CICA Summit
    44 - Tezliklə
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