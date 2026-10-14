От имени президента Ильхама Алиева дан ужин в честь участников 7-го Саммита СВМДА

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 октября был дан ужин в честь участников 7-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева.