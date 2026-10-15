В Лиге чемпионов УЕФА проведены очередные матчи 2-го тура
- 15 октября, 2026
- 00:57
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В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять встреч.
В центральном матче тура французский ПСЖ на выезде обыграл английский "Манчестер Сити". Мадридский "Реал" в гостях одержал волевую победу над итальянской "Ромой", забив три мяча за семь минут. "Ливерпуль" в матче с девятью голами разгромил австрийский ЛАСК.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, II тур
14 октября
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия) 3:2
ЛАСК (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) 3:6
"Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) 3:4
"Астон Вилла" (Англия) – "Фенербахче" (Турция) 6:0
"Бетис" (Испания) – "Порту" (Португалия) 3:2
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:0
"Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) 2:4
"Шахтер" (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция) 3:1
"Слован" (Братислава, Словакия) – "Штутгарт" (Германия) 0:3