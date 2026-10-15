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    В Лиге чемпионов УЕФА проведены очередные матчи 2-го тура

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 00:57
    В Лиге чемпионов УЕФА проведены очередные матчи 2-го тура

    В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять встреч.

    В центральном матче тура французский ПСЖ на выезде обыграл английский "Манчестер Сити". Мадридский "Реал" в гостях одержал волевую победу над итальянской "Ромой", забив три мяча за семь минут. "Ливерпуль" в матче с девятью голами разгромил австрийский ЛАСК.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап, II тур

    14 октября

    "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия) 3:2

    ЛАСК (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) 3:6

    "Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) 3:4

    "Астон Вилла" (Англия) – "Фенербахче" (Турция) 6:0

    "Бетис" (Испания) – "Порту" (Португалия) 3:2

    "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:0

    "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) 2:4

    "Шахтер" (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция) 3:1

    "Слован" (Братислава, Словакия) – "Штутгарт" (Германия) 0:3

    Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqasında ikinci turun növbəti oyunları keçirilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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