В Лиге чемпионов УЕФА проведены очередные матчи 2-го тура

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи 2-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой день было проведено девять встреч.

В центральном матче тура французский ПСЖ на выезде обыграл английский "Манчестер Сити". Мадридский "Реал" в гостях одержал волевую победу над итальянской "Ромой", забив три мяча за семь минут. "Ливерпуль" в матче с девятью голами разгромил австрийский ЛАСК.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап, II тур

14 октября

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Комо" (Италия) 3:2

ЛАСК (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) 3:6

"Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) 3:4

"Астон Вилла" (Англия) – "Фенербахче" (Турция) 6:0

"Бетис" (Испания) – "Порту" (Португалия) 3:2

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:0

"Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) 2:4

"Шахтер" (Донецк, Украина) – АЕК (Афины, Греция) 3:1

"Слован" (Братислава, Словакия) – "Штутгарт" (Германия) 0:3