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    Бернем и Зеленский обсудили дальнейшую военную помощь Киеву

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 23:25
    Бернем и Зеленский обсудили дальнейшую военную помощь Киеву

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудил в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую военную помощь Киеву, в том числе передачу ракет.

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии брианского премьера.

    "В том, что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили то, как Великобритания могла бы ускорить оборонную поддержку Украины в преддверии зимы", - говорится в сообщении.

    Лондон "продолжит разрабатывать инновационные военные решения, которые можно было бы применить в ходе боевых действий на Украине". В частности, речь идет о модификации британского вооружения, чтобы оно было совместимо с вооружением, передаваемым Украине другими странами.

    "Великобритания продолжит дипломатические усилия, нацеленные на обеспечение дальнейших поставок из-за рубежа оборонительного вооружения", - подчеркивается в пресс-релизе.

    Энди Бернем Владимир Зеленский Военная поддержка Великобритания Украина
    Kiyevə növbəti hərbi yardım müzakirə edilib
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