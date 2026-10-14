Бернем и Зеленский обсудили дальнейшую военную помощь Киеву

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обсудил в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую военную помощь Киеву, в том числе передачу ракет.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии брианского премьера.

"В том, что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили то, как Великобритания могла бы ускорить оборонную поддержку Украины в преддверии зимы", - говорится в сообщении.

Лондон "продолжит разрабатывать инновационные военные решения, которые можно было бы применить в ходе боевых действий на Украине". В частности, речь идет о модификации британского вооружения, чтобы оно было совместимо с вооружением, передаваемым Украине другими странами.

"Великобритания продолжит дипломатические усилия, нацеленные на обеспечение дальнейших поставок из-за рубежа оборонительного вооружения", - подчеркивается в пресс-релизе.