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    Bloomberg: В США признали отставание от графика в развертывании гиперзвуковой ракеты

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 23:51
    Bloomberg: В США признали отставание от графика в развертывании гиперзвуковой ракеты

    Армия США признала, что отстает более чем на три года от графика развертывания первой американской гиперзвуковой системы вооружений.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Блумберг.

    "Армия заявила, что до сих пор не завершила развертывание первого в стране гиперзвукового оружия, признав задержку более чем на три года с внедрением передовой технологии, в которой США отстают от Китая и России", - пишет издание.

    По данным агентства, американская армия продолжает работы по развертыванию гиперзвуковой ракеты большой дальности, известной как Dark Eagle ("Темный орел). Прежде чем объявлять систему готовой к эксплуатации, ей предстоит завершить дополнительную подготовку, а также другие мероприятия по обеспечению технической готовности и боеспособности.

    "Армия уже пропустила несколько ранее установленных сроков развертывания этой технологии, в том числе в 2023 и 2025 годах", - отмечает Bloomberg.

    Гиперзвуковые ракеты способны лететь на малой высоте со скоростью более 6,12 тысяч километров в час, что затрудняет их перехват традиционными системами противовоздушной обороны.

    Гиперзвуковые ракеты Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ hipersəs raketinin yerləşdirilməsi qrafikindən geri qaldığını etiraf edib
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